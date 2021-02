Director de Ori and the Will of the Wisps enfurece en contra de Cyberpunk 2077

El vender promesas es uno de los aspectos más criticados de los juegos AAA. Muchos desarrolladores deciden revelar más información de la necesaria antes de tiempo, y en algunas ocasiones sus promesas no se cumplen. Recientemente vimos esto con Cyberpunk 2077, y hace tiempo No Man’s Sky sufrió de problemas similares. Ahora, Thomas Mahler, el director de Ori and the Will of the Wisps, ha emitido un mensaje en contra de esta práctica.

En una publicación de ResetEra, Mahler habló sobre este problema de la industria, señalando a estudios como CD Projekt Red y Hello Games de “vender humo”. De igual forma, el director crítico a Peter Molyneux, el creador de Fable, y mencionó que él comenzó todo esto.

Este fue su mensaje:

“Todo empezó con Molyneux. Él era el maestro de ‘¡En lugar de decirte cuál es mi producto, déjame volverme loco con lo que creo que podría ser y entusiasmar a todos!’ – Y eso estuvo bien, hasta que realmente pusiste tu dinero y luego el juego no se parecía en nada a lo que Peter pretendía que fuera. Hizo esto durante una buena década o más, con periodistas y jugadores que adoraban escuchar al tío Peter y las cosas increíbles que estaba haciendo para la industria. Luego vino Sean Murray, quien aparentemente había aprendido directamente del manual de Peter Molyneux. A este tipo aparentemente le encantó el centro de atención. Incluso días antes del lanzamiento de No Man’s Sky, promocionó el modo multijugador que ni siquiera existía y estaba muy feliz de dejar que la gente pensara que No Man’s Sky era ‘Minecraft in Space’, donde literalmente podías hacer todo. Obviamente, hubo una reacción violenta masiva cuando No Man’s Sky finalmente se lanzó y el producto no se parecía en nada a lo que Murray pretendía que fuera. ¿Pero qué pasó entonces? Lanzaron un montón de actualizaciones, así que olvidémonos de las mentiras y el engaño iniciales y, oye, de hecho lo llenará de premios nuevamente, porque finalmente cumplió un poco lo que dijo que sería el juego años antes. Gracias, Geoff Keighley. Recompensar ese tipo de comportamiento seguramente ayudará a que la industria se fortalezca. Y luego vino Cyberpunk. Hecho por los chicos que hicieron Witcher 3, así que esta mierda tenía que ser buena. Aquí está nuestro universo Cyberpunk y, créenos, ¡puedes hacerlo todo! Aquí todo el departamento de relaciones públicas de CDPR tomó todas las señales de lo que funcionó para Molyneux y Murray y se volvió completamente loco con eso. Los jugadores debían creer que esto es ‘GTA de ciencia ficción en primera persona’. ¿Qué no se podría amar? Cada video publicado por CDPR fue cuidadosamente diseñado para crear una imagen en la mente de los jugadores que era increíblemente convincente. Se detuvieron justo antes de decir abiertamente que esto curaría el cáncer. Esta estrategia resultó en unos sensacionales 8 millones de pedidos anticipados. El producto era una fracción de lo que el desarrollador pretendía que fuera y, además, apenas se ejecutaba en consolas en las que se suponía que ‘funcionaba sorprendentemente bien’”.

Mahler habla abiertamente sobre su descontento con una industria que premia a los trabajos que llegan a nuestras manos incompletas, pero con una serie de parches se convierten en parte de lo que se prometió. Mientras tanto, los títulos y desarrolladores obtienen atención durante todo ese tiempo.

Vía: ResetEra