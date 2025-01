Rise of the Ronin llegará a PC en marzo

Uno de los aspectos que marcaron al PlayStation 5 durante el 2024, fue el soporte third party. Juegos como Final Fantasy VII Rebirth y Stellar Blade fueron importantes para la compañía. Ahora, a un año de estos, estas entregas por fin están llegando a PC, como fue el caso de la más reciente aventura de Cloud, y como sucederá con Rise of the Ronin en marzo de este año.

De acuerdo con Koei Tecmo, Rise of the Ronin llegará a PC el próximo 11 de marzo de 2025. Esta versión será compatible con resoluciones hasta 8K, así como pantallas panorámicas y ultrapanorámicas. De igual forma, el título tendrá soporte para DirextX 12 Ultimate, sonido 3D, ray-tracing en tiempo real y hasta 120 FPS. Para celebrar esto, la compañía compartió un nuevo tráiler de este juego.

Por si fuera poco, Rise of the Ronin en PC también hará uso del NVIDIA DLSS y Reflex, así como AMD FSR e Intel XeSS. De esta forma, queda claro que estamos frente a una versión muy competente que se encargará de entregarle al público de PC una experiencia muy interesante que nos pone en los pies de un samurái.

Te recordamos que Rise of the Ronin llegará a PC el próximo 11 de marzo de 2025. Lamentablemente, por el momento se desconoce si una versión de Xbox estará disponible en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, un demo de este título ya está disponible en PS5.

Nota del Autor:

Rise of the Ronin es un buen juego, pero es uno que ha sido olvidado por la comunidad de PlayStation 5. Parte de esto se debe a que esta entrega no ofrece algo que sea novedoso o muy atractivo.

Vía: Koei Tecmo.