Llega el nuevo tráiler del tan esperado Split Fiction

El año pasado durante la celebración de The Game Awards tuvimos anuncios interesantes por parte de las diferentes compañías de la industria, uno que llamó la atención de la audiencia fue Split Fiction, próximo juego a cargo del renombrado Hazelight Studio, quienes ganaron mejor título de 2021 con It Takes Two. Y ahora que el lanzamiento final está muy cerca, nuevo material está saliendo a la luz.

Mediante el archivo en video liberado hace pocas horas en YouTube, se puede dar un vistazo fresco a la jugabilidad, la cual será una vez más cooperativa obligatoria, con dos personajes que irán cruzando distintos universos, desde uno futurista hasta otro medieval. Lo mejor, es que el equipo no se queda con un estilo de juego fijo, pues cambiando según el contexto de la historia que se ha puesto a nuestra disposición.

Aquí lo puedes ver:

Aquí una descripción más detallada del juego:

Esta aventura en pantalla dividida está diseñada para dos personas. Experimenta un juego cooperativo en el que tendrás que coordinar y sincronizar tus acciones, así como trabajar en equipo para superar los desafíos. Invita a una amistad a jugar contigo gratis en cualquier plataforma (crossplay en PS, Xbox y PC) con el Pase de amigo*. Este viaje salvaje te llega de la mano de Hazelight, los desarrolladores detrás de juegos cooperativos emocionantes como It Takes Two y A Way Out. Descubre nuevas mecánicas y habilidades en cada nivel de tu aventura, que alternará entre escenarios de ciencia ficción y fantasía. Escapa de un sol que se está convirtiendo en una supernova, desafía a un mono a una batalla de baile, prueba algunos trucos geniales de hoverboard, lucha contra un gatito malvado y monta desde bicicletas de gravedad cero hasta un tiburón de arena. Descubre mundos totalmente diferentes entre sí, nuevas habilidades inesperadas y una variedad de jugabilidad que incluye plataformas, sigilo, rompecabezas y más. Descubre junto a tu amistad las sorpresas que les esperan en cada nuevo nivel. Mio y Zoe no se llevan bien al principio, pero pronto se convertirán en sus únicas esperanzas. Este viaje les deparará giros inesperados y, si quieren superarlos, tendrán que apoyarse mutuamente. Se encontrarán con situaciones extrañas mientras atraviesan historias nacidas de su propia imaginación salvaje. Lo más importante es que lo enfrentarán todo en equipo.

Recuerda que Split Fiction se lanza el próximo 6 de marzo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: YT