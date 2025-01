Gears of War: E-Day ofrece nuevos detalles de su desarrollo

El año pasado los fanáticos del mundo de Xbox quedaron fascinados con el anuncio oficial de Gears of War: E-Day, título que llega tras muchos años sin un nuevo juego de la franquicia, y que a la ve promete explorar los orígenes al regresar personajes icónicos como Dom y Marcus Fenix. Y si bien no se han dado muchos más detalles del proyecto, hoy muchos pueden enterarse de quienes están implicados en el desarrollo del mismo.

Microsoft y The Coalition han anunciado que están trabajando en conjunto con People Can Fly, un veterano desarrollador que fue codcreador de las tres primeras entregas de la serie y desarrollador principal de Judgment. Esto hace sentido con lo que se busca para este juego, ya que llevará a los personajes al día en el que el desastre de la invasión de los villanos principales inició.

Sebastian Wojciechowski, CEO de People Can Fly, expresó entusiasmo por regresar a la franquicia: “Volver a colaborar en esta saga legendaria es un privilegio y una oportunidad emocionante para aprovechar la acción intensa y la rica narrativa que los fanáticos aman”. Por su parte, Mike Crump, jefe de The Coalition, aseguró que E-Day será “un regreso a lo que hace especiales y auténticos a los juegos de Gears of War”, destacando la colaboración con el equipo polaco.

El juego, anunciado en el Xbox Games Showcase del verano pasado, será una precuela centrada en el Día de la Emergencia, el momento en que los Locust emergieron por primera vez y desataron el caos en Sera. Según los creadores, E-Day promete capturar el horror de la invasión inicial mientras profundiza en la narrativa y acción visceral que caracteriza a la franquicia. Se espera que el título llegue al mercado en 2025, aunque aún no se han compartido más detalles.

Guillaume Barry, director de desarrollo, destacó que el equipo está formado por apasionados fans de la serie y aseguró que están trabajando para superar las expectativas de los jugadores. Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana, Barry afirmó que están ansiosos por mostrar lo que han logrado, prometiendo una experiencia que hará justicia al legado de Gears of War.

Vía: VGC