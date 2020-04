Rise of New Champions revela más jugadores internacionales

Gracias a la cuenta de Twitter de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ahora tenemos un nuevo vistazo a algunas de las selecciones internacionales que estarán presentes en el juego de fútbol.

Por parte de los italianos, el portero y capitán Zino Hernandez (también con Gino Hernandez), así como Leonardo Rusciano, se unirán a Rise of New Champions. De igual forma, contaremos con la participación de Ramón Victorino, capitán y delantero estrella de la selección de Uruguay. Por último, Robson representa la temible defensa de Inglaterra.

A new wave of players arrives on the pitch! #CaptainTsubasa ⚽

Zino Hernandez ??

Leonardo Rusciano ??

Ramon Victorino ??

Robson ???????

Get more information about new players: https://t.co/mZeGeoWxNk pic.twitter.com/eePQA4IXAu

— Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) April 6, 2020