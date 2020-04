Checa el fan tráiler de TLOU II que cautivó al director del juego

Lamentablemente The Last of Us Part II fue retrasado indefinidamente. En lo que esperamos a que este juego llegue a nuestra manos… eventualmente, podemos disfrutar de un tráiler del creado por fan, el cual ha recibido alabanzas por parte de nada más y nada menos que Neil Druckmann, el director de este título.

Cristian Drake cuenta con una canal de YouTube dedicado a The Last of Us, lleno de teorías, reacciones y gameplays. Sin embargo, su más reciente trabajo ha logrado cautivar a todo el mundo, y rápidamente ha logrado más de 60 mil visitas, lo cual es una gran diferencia, en comparación de los tres mil que usualmente tiene.

El tráiler fue creado con material que hemos visto en otros tráilers y gameplay de The Last of Us Part II. A pesar de que no hay algún tipo de contenido nuevo, su montaje ha creado un trabajo digno de las oficinas de Naughty Dog, así que no es sorpresa que Druckmann felicitará al youtuber por su arduo trabajo.

? This fan trailer is so damn good, had to come back to twitter to share. (We’re still working hard with Sony to get you the game as soon as possible.) Now returning to my social media cleanse. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 10, 2020

En temas similares, The Last of Us Part II ha sido eliminado oficialmente de la PlayStation Store. De igual forma, así es cómo reaccionó Neil Druckmann ante el reciente retraso.

Vía: Cristian Drake