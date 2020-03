Captain Tsubasa: Rise of New Champions contará con dos modos de historia

Parece que Captain Tsubasa: Rise of New Champions tiene mucho que contarnos, y no sólo nos presentará con una recreación del anime, sino que contará con una historia completamente original en donde tú serás el protagonista, o al menos tu personaje creado desde cero lo será.

Durante la edición de la revista Jump, se ha dado a conocer que el nuevo juego de Súper Campeones contará con dos modos de historia. El primero de estos será protagonizado por Oliver y todos los demás en sus días en la secundaria. En este modo de historia, la narrativa cambiará según los resultados de los partidos y otros eventos.

Por otro lado, Rise of New Champions es el nombre que tendrá la historia original del juego. El modo utiliza un creador de personajes para hacer tu propio protagonista. Después de hacer el personaje, eliges una escuela para asistir, ya sea Toho Academy, Musashi Middle o Furano Middle. En este modo, puedes disfrutar de interacciones entre tu personaje y otros jugadores entre partidas.

De igual forma, contaremos con un modo torneo, llamado New Hero League, el donde tendrás diferentes enfrentamientamientos enfocados en los movimientos especiales que te enseñarán los personajes. De igual forma, contaremos con un anime nuevo para acompañar este modo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2020. Puedes checar el nuevo tráiler extendido del juego enfocado al modo de historia tradicional de Rise of New Champions aquí. De igual forma, aquí te dejamos nuestro hands on del juego.

Vía: Siliconera