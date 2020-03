Review – Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

¡Qué rápido pasa el tiempo! El 2006 no se ve tan lejano y sin embargo han pasado 14 años ya. Todo esto viene a colación porque justo a esa distancia temporal fue cuando se lanzó Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo, para Nintendo DS y Gameboy respectivamente, por parte de los veteranos Chunsoft quienes decidieron traer la serie de los monstruos de bolsillo al mundo del Dungeon Crawler en un spin-off que brillaba no sólo por su premisa, a saber, la de ser un humano en el cuerpo de un pokémon en un mundo donde sólo existen estas criaturas e interactúan entre ellas de las formas más insospechadas lo que resultó en una trama memorable por algunos momentos muy concretos.

Ahora siguiendo el patrón de traer más juegos de la serie a Nintendo Switch el equipo de Chunsoft, ahora llamados Spike Chunsoft desde 2012, nos traen un remake que pocos esperábamos a pesar de la cantidad de fans que generó esta iteración de la linea principal de los monstruos más famosos del mundo. En esta ocasión Shin-ichiro Tomie ya no sólo es guionista sino que se ha convertido en co-director del juego, esto lo resaltamos ya que no es cosa menor porque cómo hemos dicho uno de los puntos fuertes de la entrega original fue el argumento que se atrevía a contarnos una historia muy distinta de lo habitual para Pokémon y ahora esa visión se ve traducida en un control más amplio en el desarrollo del juego.

Con los nombres, la nostalgia y lo aprendido en más de una década ¿Será que Rescue Team DX cumple con transportarnos de nuevo a esos momento mágicos? Eso es lo que explicaremos de este punto en adelante.

El amanecer de una aventura fuera de lo común

Imagínate un día despertar y ser una de esas entrañables criaturas en cuyo universo nos hemos sumergido durante largos años, pues justo así es cómo comienza nuestra aventura –algo que los entendidos en la entrega original tienen más que sabido– pero no tan rápido que para esto primero tenemos que averiguar a cuál de estos monstruos nos parecemos más en cuanto a personalidad por lo que primero haremos un pequeño cuestionario acerca de cómo somos, esto nos arroja un resultado de un pokémon que se acerca a nuestra forma de existir… pero no te preocupes que si no das al clavo con lo que tú quieres tendrás de inmediato la opción de elegir aquel con el que sientas más afinidad más allá de lo que dicte el test lo que ya supone un ligero cambio con respecto a lo que vimos en 2006 donde teníamos que repetir las preguntas para dar con el resultado deseado.

Desde los primeros momentos de la experiencia nos podremos dar cuenta que esto es algo que va más a lo onírico, pues la manera en que se desarrolla el test nos hace sentir que estamos entrando en un sueño profundo y una vez elegido nuestro personaje y a un acompañante saltaremos de golpe a un mundo que parecería traído de un cálido cuento infantil que en poco se parece al pixel art de la versión original sin que esto signifique que sea mejor o peor, en gustos se rompen géneros, y sin embargo el diseño del juego desde el primer golpe de vista enamora con sus tintes de acuarela y nos comienza a dar una experiencia redonda en lo narrativo pues va de la mano con las intenciones de lo que nos quiere contar el juego desde su argumento. Hemos llegado a un mundo donde lo humano no existe en tanto tal pero sí en comportamientos o relaciones y es justo ahí donde radica mucho del encanto del relato ya que iremos forjando aventuras entrañables y comprendiendo a cada una de las personalidades de nuestras criaturas favoritas desde un nuevo punto de vista.

¿Qué podría generar problemas en un mundo totalmente Pokémon?

En este universo algunos eventos naturales han estado sucediendo lo que ha puesto a algunos pokémon en serios problemas ya que los más débiles terminan a la merced de la paranoia causada por el estrés de constantes catastrofes y que ha generado que algunos compañeros se vuelvan hostiles aunque sea sólo de momento. Esto no excluye que hay auténticos monstruos que buscan aprovecharse de los demás porque esa es su naturaleza, es un instinto o un temperamento, lo que les quita un poco el peso de la humanización en cierto sentido. Es por todo esto que se han creado los equipos de rescate que no son otra cosa que un grupo de compañeros que se deciden adentrar en zonas misteriosas para darle una mano a los necesitados y sacarlos de los apuros.

¡Al rescate que de eso se trata!

Como equipo de rescate nos serán asignadas misiones las cuales pueden llegar a nuestro correo gracias a la mensajería Pelipper, por encargo directo de algún pokémon o en la pizarra que está directamente afuera del local de los pelicanos carteros. Es aquí cuando comenzamos a entender el entorno pues tendremos como punto central una plaza en la que encontraremos distintos locales en los que vamos a adquirir productos, guardar los mismos e incluso entrenarnos en un dojo que nos ayudará a subir de nivel más rápido. Cada uno de estos establecimientos tienen una mecánica muy clara y se necesita de algunos elementos para poder hacer uso de sus servicios, en este punto destaca el de Wigglytuff ya que en él radica uno de los puntos medulares de la experiencia, a saber, el de construir hogares para poder reclutar nuevos compañeros. Cada tipo de pokémon requiere de un tipo de habitación especifico por lo que si deseamos unir a alguno en particular debemos construir primero el refugio necesario. Esto se vuelve algo irónico en un primer momento ya que en el camino podremos reclutar nuevos compañeros pero cómo no sabíamos que iba a suceder no tendremos las instalaciones para poder recibirlos así que los tendremos que dejar pasar para después de tener el espacio adecuado volver por ellos.

Un equipo grande siempre es una ventaja.

Hablando de agrandar el equipo tendremos la opción de ser acompañados hasta por 8 compañeros en cada Dungeon y la forma de reclutarlos es la ya conocida, lucharemos con ellos en las zonas misteriosas y después de ser derrotados algunos de ellos empatizarán con nosotros por lo que nos pedirán unirse a nuestra cuadrilla, esto es permanente cuando cumplimos con los requisitos de vivienda que ya les contamos pero también es temporal ya que nos seguirán y ayudarán dentro de la mazmorra aunque al no tener la condiciones se irán al final de la misión. El poder avanzar en el nivel con 8 aliados resulta de mucha utilidad ya que nos quitará un peso de encima porque la IA es bastante efectiva y pocas veces se ve en apuros por sí misma por lo que resulta una solución y sin embargo también genera un problema muy fuerte debido a que en espacios amplios podremos acomodarnos de forma simple y sacar provecho a la ventaja numérica mientras que en pasillos se vuelve un problema en el que la coordinación es fatigosa y puede volvernos torpes… aunque esto no se debe sólo a la cantidad de personajes sino a algo más de fondo: la mecánica de combate y los controles generales del juego.

Intenciones nuevas a veces traen problemas nuevos en las mecánicas

Para detallar el combate y los controles comencemos por lo primero, es decir, dónde se utilizan realmente. Los territorios misteriosos son mazmorras que funcionan a manera de torres en las que nos desplazaremos por distintos niveles verticales cuando avanzamos a nuevas plantas y totalmente horizontales cuando estamos en ellas. En todo momento tendremos un mapa que se irá destapando conforme vayamos caminando por cada piso y también es en este momento donde vemos uno de los cambios más sustanciales con respecto a la versión original pues en todo momento podremos ver dónde se encuentran los enemigos y los objetos. La declaración en esto es muy clara y el estudio nos está diciendo que han decidido hacer más amigable la experiencia y eliminado los puntos que pudieran causar más frustración, lo cual no es del todo negativo pero quita un poco el sentimiento de exploración que tanto nos gustó hace más de una década. Tendremos un par opciones para movernos a través de los calabozos siendo la primera el usar los análogos que se sienten un poco flojos ya que con el más mínimo toque nos dará un movimiento extremadamente fluido que no corresponde con la entrada que estamos dando con el mando eso sin mencionar la oportunidad de caminar rápido pulsando el botón B lo que hace que nuestro movimiento sea tan torpe que resulta en una nausea debido a la velocidad a la que se mueven los personajes que parecerían más estar teleportandose que andando –la cuestión de la sensación de respuesta en el control supone un problema mayor, sin que arruine la experiencia del todo, ya que nos saca de la experiencia inmersiva– El mayor reproche que tenemos con el movimiento rápido no sólo es la pésima sensación visual que genera sino que los niveles tienen muchas esquinas y son irregulares por lo que maniobrar con la velocidad sólo es útil en pasillos largos y rectos, mientras que en el resto de las superficies terminaremos chocando de manera constante, después tenemos la opción de avanzar con un piloto automático pulsando el botón L que nos permite que los personajes avancen como poseídos hacia los objetos y puntos importantes, eso sí sin explorar todo, y que sólo nos detendremos cuando un enemigo esté próximo y tengamos que luchar.

Un serio desencanto a la hora de la acción

En cuanto al combate tenemos los típicos cuatro movimientos de toda la vida, es decir, cada uno de nuestros pokémon es capaz de saber este número de ataques y como en la serie principal puede aprender uno nuevo a cambio de olvidar otro. También debemos sumar que existe la opción de encadenar ataques, estas cadenas de movimientos se generan en un local de la plaza y se quedarán así hasta que decidamos cambiarlos. También cada una de las habilidades tiene un rango que nos dice que tan efectivas pueden llegar a ser o si generan un cambio en el entorno total donde se aplican. Una vez que hemos pasado por entender cómo usar cada ataque el combate es un duelo por turnos, pero mucho más fluido que en las entradas principales de la franquicia, lo que no resulta siempre del todo positivo ya que esta vez también funciona diferente de lo visto en la versión original de este spin-off, esto se debe a que a pesar de tener la opción de elegir nuestro ataque y ver cuál es más efectivo según los tipos de enemigo casi siempre terminaremos presionando el botón A que de forma automática selecciona “la mejor opción” lo que resulta en que los combates se vuelvan poco desafiantes y faltos de encanto al poder pasar sólo presionando el botón en el momento requerido.

Todos los cambios en controles y combate nos han generado un ligero desencanto, si bien no llegan a arruinar la experiencia si la modifican de una forma poco favorable y es aquí cuando resalta que a veces pequeñas adiciones transforman el core de las mecánicas de juego en un camino que no resulta tan satisfactorio como lo eran antes.

Y sin embargo no todo está perdido… ¡Hay de qué alegrarse!

Pero si hay algo en lo que Rescue Team resalta es en su aparatado gráfico y de audio ya que siempre es difícil transportar una experiencia que recordamos con cariño a nuevos momentos tecnológicos. La decisión de optar por un diseño que parezca una pintura de acuarela es un gran acierto ya que combinado con el aspecto cel shading nos da una sensación de estar sumergidos en un hermoso cuento, a saber, en uno muy cálido y que hace todo sentido con la trama principal. Sin ser exuberante en sus detalles técnicos le da una nueva vida a lo que ya conocíamos. Siempre vamos a estar disfrutando de la belleza de los personajes y de los entornos.

La música si bien no será el soundtrack más recordado de estos tiempos sí es uno que acompaña muy bien la sensación visual y genera un entorno perfecto que hace armonía con todos los demás aspectos del juego. Muchas de estas melodías se nos quedaran en la cabeza por un tiempo y se pueden disfrutar mucho con el progreso del juego.

Con todo lo anterior podemos decir que este remake, al igual que casi todos los que hemos visto en años cercanos, no sólo está pensado para aquellos que volvemos sino también para quienes llegan por primera vez y que en el camino para mediar a ambos públicos los cambios son necesarios aún cuando estos no terminen dando los resultados que esperabamos o que modifiquen aquello que recordabamos hacía especial esta iteración del mundo Pokémon. Sigue habiendo un encanto muy grande en este título y sin duda es una experiencia que los fans van a disfrutar con todo y los problemas que hemos contado.