Revendedores consiguen más de mil Xbox Series X, pero sus órdenes fueron canceladas

Desde que el PS5 y Xbox Series X|S entraron en pre-orden, hemos visto como varios revendedores se han aprovechado de la cantidad limitada de consolas, y han aumentado el precio de las piezas de hardware. Ahora, un grupo en particular, el cual había revelado que cuentan con más de 3,500 PS5, ha comentado que tenían en su poder más de mil Xbox Series X. Sin embargo, esta historia tiene un final diferente.

Recientemente, este grupo de revendedores se volvió noticia después de que comenzaron a vender suscripciones anuales y de por vida a su servicio de bots, con los cuales han logrado conseguir las consolas de nueva generación antes que nadie. De esta forma aseguraron una gran cantidad de Xbox Series X de una tienda popular de Reino Unido.

Sin embargo, en esta ocasión su plan no dio resultados, ya que la tienda, Very, reveló que todas sus órdenes habían sido canceladas. Esto fue lo que comentó el local en Sky News:

“Como resultado de un error técnico, algunas personas pudieron realizar pedidos de consolas PS5 y Xbox Series X por un corto tiempo el domingo. Sin embargo, estos artículos no están a la venta y los clientes afectados han recibido un aviso, en donde se avisa que los pedidos han sido cancelados. Pedimos disculpas por la confusión causada”.

Lamentablemente, parece que los compradores comunes también resultaron afectados por esta cancelación masiva. De igual forma, Very no ha revelado si esta decisión fue el resultado de una práctica en contra de los revendedores, o si por el momento no cuentan con la cantidad suficiente de consolas para cumplir con la alta demanda. Por lo mientras, planean devolverle el dinero a los compradores.

Pese a que los revendedores siempre han sido un factor a considerar, durante las últimas semanas han llamado mucho la atención en redes sociales al presumir su alta cantidad de consolas que planean vender a precios ridículos, así como una serie de infortunios en donde han sido afectados.

Vía: Eurogamer