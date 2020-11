Revendedores de consolas next-gen están siendo robados a mano armada

El Xbox Series X y el PS5 son dos productos con una altísima demanda en estos momentos, y dado la escasez que hay de ambas consolas, no es ninguna sorpresa que los revendedores estén reportando asaltos y robos a mano armada al momento de querer vender estas máquinas por internet.

Vía Twitter, la cuenta de Operaciones Policiacas en Toronto publicó una advertencia a posibles vendedores, informando al público que algunos de estos reportes también mencionan el uso de armas y violencia.

PUBLIC SAFETY ALERT:

City of Toronto

– People are selling game systems online

– We have had numerous reports of robberies

– Some robberies are with weapons/violence

* Sellers advised to choose meeting areas carefully *

* Let someone know where you’re meeting *#GO2174796

^dh

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) November 17, 2020