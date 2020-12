Tetris 99 celebrará el 35 aniversario de Mario con un torneo especial

La celebración del 35 aniversario de Super Mario Bros. aún no termina. Ahora, se ha revelado que una nueva Maximus Cup de Tetris 99 se llevará a cabo para festejar al plomero rojo. De esta forma, los fans podrán competir por un tema especial inspirado en Super Mario All-Star.

Este evento se llevará a cabo entre el 4 y 7 de diciembre. Como es habitual con estos temas únicos de Tetris 99, si ganas 100 puntos, desbloquearas este contenido especial de forma permanente en el juego. Nintendo incluso compartió un video, en donde podemos ver qué nos espera el fin de semana.

Celebrate #SuperMario35 with the 18th #Tetris99 MAXIMUS CUP! This time, it’s a Super Mario All-Stars Edition event. Check out a sneak peek of the theme as you get ready to battle it out Thursday, 12/3 at 11pm PT! @Tetris_Official pic.twitter.com/Kp1FHJLJnP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 1, 2020