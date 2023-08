Revelan primer teaser de Good Burger 2

La secuela de la icónica película de Nickelodeon está programada para debutar en Paramount+ este otoño. La sinopsis oficial de la película establece que “sigue a Dexter Reed (Kenan Thompson) y al cajero original Ed (Kel Mitchell), mientras se reúnen en la época actual en el restaurante de comida rápida Good Burger con un divertido y nuevo grupo de empleados”.

La película fue anunciada originalmente en marzo. Junto con Thompson y Mitchell, el elenco de la secuela incluye a Lil Rel Howery, Jillian Bell, Kamaia Fairburn, Alex R. Hibbert, Fabrizio Guido, Elizabeth Hinkler y Emily Hinkler como Cindy y Mindy, y Anabel Graetz como Ruth. La película también contará con miembros originales del elenco de “Good Burger“, como Josh Server, Lori Beth Denberg y Carmen Electra.

Nickelodeon Studios está produciendo la película. Kevin Kopelow y Heath Seifert, quienes coescribieron la película original y trabajaron en “All That“, son escritores y productores ejecutivos de la secuela. James III también es escritor en la película. Phil Traill se desempeña como director. Nickelodeon Studios será el productor.

Tanto Thompson como Mitchell son productores, mientras que John Ryan Jr. de Artists for Artists se desempeña como productor ejecutivo. La producción de la película para Nickelodeon Studios es supervisada por Shauna Phelan y Zack Olin, co-jefes de Nickelodeon & Awesomeness Live-Action. Brittany Cope se desempeña como ejecutiva de Nickelodeon a cargo de la producción.

“Good Burger” se originó como un sketch en la serie de Nickelodeon “All That“, en la que Mitchell protagonizó como Ed. Luego se convirtió en la película de 1997. Resultó ser un éxito de taquilla, recaudando casi $24 millones de dólares frente a un presupuesto informado de $8 millones de dólares. Ha logrado alcanzar el estatus de culto, con Mitchell y Thompson reuniéndose para un sketch de “Good Burger” en “The Tonight Show” en 2015 y afirmando en los años siguientes que estaban abiertos a una nueva versión de la película. Mitchell también apareció como Ed en la serie de revival de “All That” en 2019.

Curiosamente el canal de Paramount + en YouTube publicó el primer teaser de esta secuela para borrarlo unos minutos después, pero el video aún puede verse en el canal de Rotten Tomatoes TV:

Vía: Variety

Nota del editor: Ahora es cuando tienes que buscar dónde ver la primera película de Good Burger y les tengo malas noticias, solo se puede rentar al momento, ahora que, si Paramount+ piensa estrenar esta secuela en otoño, es posible que agregue la primera a su catálogo y si tienes contratado Infinitum de Telmex, esto quiere decir que podrías ver la película sin pagar extra.