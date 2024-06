Revelan el tamaño que tiene Shadow of the Erdtree

Conforme el tamaño de los juegos crece constantemente, los usuarios necesitan preparar sus consolas para instalar la siguiente gran aventura que han esperado con ansias. En el caso de Shadow of the Erdtree, la gran expansión de Elden Ring, será mejor que te vayas preparando para darle espacio a este DLC.

Gracias a PlayStation Game Size, se ha revelado que Shadow of the Erdtree necesitará 16.50 GB de memoria libres para que lo puedas instalar en tu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC. A esto hay que sumarle los 54.23 GB que actualmente pesa Elden Ring por su propia cuenta.

🚨 ELDEN RING™ Shadow of the Erdtree – Download Size : 16.502 GB – Pre-Load : June 19

– Launch : June 21#ShadowoftheErdtree pic.twitter.com/i0twfQOdXN — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 5, 2024

De esta forma, si piensas reinstalar Elden Ring, o comprarlo por primera vez, y además descargar Shadow of the Erdtree, necesitarás cerca de 70 GB de memoria libre en tu plataforma de preferencia. Pese a que el trabajo de FromSoftware es enorme, es bueno ver que esta entrega no ha llegado a los niveles ridículos que vemos con series como Call of Duty.

A la par, se ha revelado que aquellos que ya tengan pre-ordenado el DLC en tiendas digitales, podrán comenzar la pre-descarga a partir del 19 de junio. De esta forma, estarán más que listos para disfrutar de esta expansión desde el primer momento del 21 de junio, algo que seguramente ya tiene emocionado a más uno.

Te recordamos que Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible el próximo 21 de junio. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands-on de esta expansión. De igual forma, se filtran nuevas imágenes de este DLC.

Nota del Autor:

Esperaba que Shadow of the Erdtree, considerando su tamaño, fuera un juego más pesado, pero es bueno ver que este no es el caso. Pese a vivir en una época de estados sólidos y en donde las consolas cuentan con 1 TB, o casi 1 TB, de memoria, es muy común que veamos títulos que lleguen a pesar casi 100 GB.

Vía: PlayStation Game Size