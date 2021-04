Revelan 14 minutos de escenas eliminadas de la película de Warcraft

La película de World of Warcraft tal vez no sea la mejor adaptación de un videojuego allá fuera, sin embargo, creo que el resultado final estuvo mucho mejor de lo que esperábamos. Interesantemente, el largometraje armó su propia base de apasionados fans con el paso de los años, quienes sin duda alguna disfrutarán de estos 14 minutos de contenido adicional que no llegó al filme.

Como pudiste ver, muchas de estas escenas no tienen los efectos especiales terminados, pero sí muestran lo suficiente para entender qué está pasando con cada una de ellas.

Warcraft se estrenó en 2016, y aunque la película fue un masivo éxito en China, fracasó en Estados Unidos. Su director, Duncan Jones, tenía intenciones de filmar una trilogía centrada en Thrall, personaje que los fans del videojuego reconocerán de inmediato. Tristemente, parece que ya no hay intenciones de regresar a la franquicia.

Fuente: Universal