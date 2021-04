LRG anuncia Edición de Colección de la NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1

Una vez más Limited Run Games ha anunciado una edición de colección lista para arrebatarte de todo tu dinero. En esta ocasión, la compañía que se especializa en crear versiones física y limitadas de nuestros juegos favoritos en Nintendo Switch, ha anunciado que la NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 recibirá el trato usual de la empresa.

Así es, a partir del próximo 22 de abril, todos los interesados tendrán la oportunidad de pre-ordenar una edición física, ya sea tradicional o de colección, de la NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1. Todos los interesados tendrán un mes completo para realizar su pedido.

Además de la edición base, la cual solo incluye la edición física de la NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1, tendrás la oportunidad de pre-ordenas una Edición de Colección, la cual incluye el cartucho de Nintendo Switch y:

-Un libro retrospectivo

-Un póster de doble cara

-Steelbook

-Una caja plegable personalizada

-Paquete clásico de NeoGeo Pocket Color.

Lamentablemente, por el momento no hay precios disponibles en el sitio de Limited Run Games, aunque considerando previos lanzamientos, es probable que el juego tenga un precio de $25 dólares, y la edición de colección costará cerca de $60 dólares.

La NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 ya está disponible en Nintendo Switch e incluye: Big Tournament Golf,Dark Arms, Fatal Fury First Contact, King of Fighters R-2, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Samurai Shodown! 2, SNK Gals’ Fighters, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium y The Last Blade: Beyond the Destiny. Puedes checar nuestro gameplay de esta colección aquí.

