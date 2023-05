Revelados los juegos de PS Plus de junio 2023

Un mes más nos está pisando los talones, razón por la cual algunas compañías de videojuegos empezaron a revelar los juegos gratis que ofrecen con sus servicios de suscripción. Esto ha pasado primeramente con los Games With Gold de Xbox y ahora Sony revela los títulos de PlayStation Plus que estarán llegando a sus dos consolas activas.

La alineación incluye a NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi. El primero de ellos está dedicado al basketball, siendo un simulador del mismo, el segundo nos lleva a crear nuestro parque de dinosaurios y el último, es un juego independiente de samurais. Por lo que el público tiene opciones diferentes para poder probar en su sistema de Sony.

Será el próximo 6 de junio cuando los usuarios podrán descargar los juegos, por lo que mientras quienes se sumen a la membresía están a tiempo de bajar aquellos del mes de mayo. Por su parte, no se hace de lado a los usuarios de PlayStation 4, dado que los juegos también llegan en sus versiones para dicha consola que aún sigue en circulación.

Vale la pena mencionar, que aún faltan por anunciarse las adiciones para los diferentes niveles que van más allá de la membresía Essentials, nos referimos a Extra y Premium. Se espera que la compañía añada más esfuerzo para trasladar juegos clásicos de la era clásica de la marca.

Vía: PS Blog

Nota del editor: Al igual que con Xbox, los juegos realmente no llaman la atención en este mes, el único que se salva es Trek to Yomi, pero los demás no creo que sean motivo de pagar una suscripción. Ya veremos si en julio hay añadidos mucho más interesantes.