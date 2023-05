Juegos gratis de Games With Gold de junio 2023

El mes de junio ya nos está pisando los talones, razón por la cual algunas empresas están dando a conocer los productos gratis que se darán a los suscriptores de sus servicios que tienen como fin el poder jugar en línea. Quien ya empezó a revelar detalles es Microsoft, con los Games With Gold que darán a los usuarios durante los próximos 30 días.

En esta ocasión son dos juegos que pueden jugarse tanto en Xbox One como en Xbox Series X/S. El primero de ellos estará disponible el 1º de junio y es ni más ni menos que Adios. El segundo llega a partir del 16 de junio, siendo ​​The Vale: Shadow of the Crown, mismo que apuesta por ser una experiencia en la que predomina el audio.

Aquí una descripción de cada uno:

Adios: Una elección puede cambiarlo todo. Eres un granjero de cerdos en Kansas que finalmente se cansó de tu papel ayudando a la mafia a deshacerse de los cuerpos en tu granja. Tu amigo asesino a sueldo trata de convencerte de que cambies de opinión mientras los dos hacen los recados del día. Sabe lo que significa decir no. Este es un juego reflexivo de meditación que reflexiona sobre la moralidad y la espiritualidad con una escritura convincente y una actuación de voz fenomenal. ¿Será esto un adiós? The Vale: Shadow of the Crown: Puedes cerrar los ojos y escuchar. Esta es una de las aventuras más singulares que experimentará que aprovecha el sonido y la retroalimentación del controlador háptico en una aventura basada en audio. Rompe las barreras entre tú como jugador y tu personaje mientras sientes el aliento de tu enemigo, escuchas el crujido de los pasos o el sonido de las armas. El combate es intenso y muy diferente a otros juegos de combate y fantasía.

Recuerda que para obtenerlos es necesario pagar la suscripción a Xbox Live Gold.

Vía: Xbox News

Nota del editor: La verdad los juegos realmente ya no cumplen con los estándares necesarios para que sean considerados como algo que vale la pena pagar en cuanto a suscripción. Mejor suscribirse a Game Pass Ultimate.