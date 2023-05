Diablo IV recibe las opiniones de la prensa

El día de hoy se están levantando los embargos de dos grandes videojuegos, el primero de ellos es Street Fighter 6 de Capcom, el cual ha sido otro logro en los lanzamientos de peleas. Y otro más que recién ha liberado las opiniones por parte de la prensa es Diablo IV, mismo que ahora se puede consolidar como un juego que ha cumplido para los fans.

Mediante la página de Metacritic, la nueva creación de Blizzard ha recibido un puntaje de 88 de media, esto para las versiones que se han probado y analizado en la computadora. Por su parte, en consolas de Xbox ha obtenido una calificación de 92, por lo que podríamos decir que la calidad de esta franquicia sigue siendo del mismo calibre con el cual se le conoce.

Aquí algunas opiniones:

Windows Central: En pocas palabras, Diablo 4 puede ser el mejor juego de Blizzard, y ese es un legado realmente difícil de mantener. Una narración inmaculada se combina con un arte impresionante, una jugabilidad pulida y sin errores, además de un combate infinitamente personalizable con la promesa de docenas, tal vez cientos de horas de contenido: Diablo 4 podría ser el juego más importante y fundamental de Blizzard desde World of Warcraft. Hazte un favor y entra completamente a ciegas. Incluso si no eres un fanático típico de los juegos de rol de acción isométrica, estoy seguro de que no te decepcionará.

The Enemy: Diablo IV es un juego de rol de acción que tiene como objetivo redimir la reputación de Blizzard, y lo logra. Con una historia atractiva y personajes bien desarrollados, el juego presenta una trama apasionante y un diálogo inteligente. La búsqueda para evitar que Lilith obtenga el poder del Infierno está acompañada por otros personajes con sus propias ambiciones. Además de la historia principal, las misiones secundarias también son cautivadoras. Diablo IV recupera la esencia mágica de la serie y ofrece una experiencia inmersiva de principio a fin, mostrando el cuidado de Blizzard en la elaboración de una historia satisfactoria y emocionante.

TrueGaming: Un mundo maravillosamente feroz repleto de bestias y demonios para que explores utilizando mucha libertad en tu estilo de juego para vencer a tus enemigos, complementado con una gran campaña para destruir a la Hija del Odio de una vez por todas.