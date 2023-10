Retiran juego de Switch de forma permanente

Como ya se sabe, Nintendo Switch es una plataforma de lo más popular a día de hoy, y por ende, casi todos los desarrolladores independientes tienen la oportunidad de lanzar sus juegos en la plataforma y así llegar a un público masivo. Sin embargo, hay productos que no cumplen con las normas de lanzamiento a pesar de haber sido aprobados, y uno de esos títulos ha sido retirado de manera permanente de esta consola híbrida.

Hace poco tiempo se lanzó un juego conocido como Need for Spirit: Drink & Drive Simulator, mismo que consiste en manejar un auto al igual que otros simuladores del estilo, solo que su elemento innovador era el de conducir bajo los efectos del alcohol. Eso no ha gustado a Nintendo, no tanto por temas de adultos, sino porque se les engañó al momento de decir cuál era la clasificación del mismo.

Eso ha hecho que el videojuego se desliste de la tienda digital, haciendo que la gente no lo pueda comprar y tampoco descargar de nueva cuenta en la consola, pero los desarrolladores ya están en un proceso de reclamación para que se haga un cambio en la clasificación. Esto con el objetivo de se vuelva a poner a la venta, no es la primera vez que pasa con este tipo de producciones, por lo que no debería tardar tanto el proceso.

Hace poco otro juego en Switch también fue retirado pero por parte de Sony, dado que el juego se trataba de una especie de plagio a The Last of Us, pero que al final contaba con el material suficientemente diferente como para que no se le considerara copia. Por lo que realmente no hubo una consecuencia monetaria para quienes desarrollaron la obra.

Need for Spirit: Drink & Drive Simulator está disponible en otras plataformas.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Esto nos demuestra que omitir detalles no siempre es positivo, por lo que siempre hay que ir con la verdad. Eso sí, aún tienen la posibilidad de salvarse si Nintendo acepta la propuesta de modificar la clasificación.