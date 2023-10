Jugadores arreglan la colección de Metal Gear Solid

Esta semana finalmente se ha lanzado Metal Gear Solid: Master Colecction Vol. 1, compilado que reúne a los clásicos de esta franquicia de Konami con versiones ligeramente retocadas pero que no han convencido del todo a los fanáticos. Y debido a este error detrás de la publicación, la gente se ha puesto manos a la obra para tratar de implementar un cambio por el bien de la comunidad que ama esa saga creada por Kojima.

En la versión de PC, un modder conocido como Sergeanur ha sumado nuevas resoluciones a dos juegos dentro del paquete: MGS2: Sons of Liberty y MGS3: Snake Eater. Mismo que los hace llegar básicamente al 4K, destacando así las texturas y quitando las partes borrosas de las cuales la gente se ha quejado. Eso ha hecho pensar a la gente que Konami ha hecho un trabajo bastante flojo con el compilado.

De hecho, también se está buscando la forma de hacer una integración de todos los juegos en un solo menú, y que no se divida en diferentes aplicaciones, pues se consideran un estorbo si vemos más compilaciones como la de Las Tortugas Ninja del año pasado. Incluso algunos han reportado que los dos clásicos de PS2 en algunos casos no llegan ni a los 1080p y no se diga de la primera entrega de PS1.

La decisión de dejar Metal Gear Solid en las manos de un estudio que realmente no tiene experiencia al remasterizar es un poco dudosa, pues Konami en el pasado ha contratado a M2 para llevar series clásicas como Castlevania y Contra a las plataformas modernas. No está de más decir, que estos trabajos han sido aclamados por los propios fans, y no hubiera habido ningún problema si les contactaba para esta colección.

Recuerda que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 está disponible en PS4, Ps5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: GitHub

Nota del editor: Esta colección parece ser un completo desastre, yo la adquirí porque no tengo los juegos originales en mi estante, ni siquiera los compilados pasados los tengo. Entonces, puede que muchos nos desilusionemos en consolas.