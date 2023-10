Desarrolladores de Spider-Man 2 piden disculpas a comunidad latina

Ya casi ha pasado una semana desde el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2 en exclusiva para el PlayStation 5, y con ello han llegado algunas referencias interesantes en el juego como la torre de los Avengers y hasta la de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, en cuanto a la parte real y de cultura se ha dado un pequeño error, mismo que se relaciona directamente con el personaje de Miles Morales.

En las escenas donde se puede ver el interior del departamento de este nuevo arácnido, hay una bandera del país donde proviene la familia de este chico, es decir, una que debería ser de Puerto Rico, algo que se ha establecido desde los cómics. Y el problema se dio justo con este elemento, pues el equipo de Insomniac Games confundió los colores y los invirtió, lo que dio como resultado la bandera de Cuba.

Ante esto, la comunidad latina que vive en los Estados Unidos menciona que se han confundido con este elemento y entonces, los creadores del juego han notado eso y prometen corregir este error en los siguientes días mediante un parche. Al menos, eso es lo que han mencionado en un comunicado en las redes sociales.

Acá el mensaje:

Today's patch corrects an error where the Cuban flag was incorrectly displayed instead of the Puerto Rican flag. We understand that accurate representation matters, and greatly regret this error. We sincerely apologize and will do better in the future.

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 26, 2023