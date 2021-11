Tras un año repleto de rumores, filtraciones y demás, Resident Evil: Welcome to Raccoon City finalmente llegó a salas de cine en todo el mundo. Este reboot cinematográfico de la popular franquicia de Capcom ya fue proyectada ante distintos medios especializados, por lo que la crítica ya dio su veredicto final respecto a esta nueva propuesta.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ya cuenta con las suficientes reseñas como para tener un puntaje oficial en sitios como Tomatazos y Metacritic, y sin más preámbulos, acá puedes ver cómo le fue en estos dos portales.

Mientras que en Tomatazos se encuentra con una calificación “podrida” del 50%, en Metacritic tiene un puntaje total de 44. La mayor parte de los críticos alaba lo precisa y fiel que es la película respecto al material original, sin embargo, concuerdan en que el tercer acto del largometraje se siente apresurado. Vale la pena destacar que la película tiene una duración de 107 minutos, así que no es tan larga como algunas otras.

Por si te lo perdiste, acá puedes echarle un vistazo a su más reciente tráiler.

Nota del editor: La verdad es que inicialmente yo sí estaba emocionado por la película, pero sus tráilers e imágenes me dieron muy mala espina. Parece que no está tan mala como muchos esperaban, pero definitivamente no es la obra maestra que algunos creyeron que sería.

Via: Tomatazos / Metacritic