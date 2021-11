Ya no falta tanto para el estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, película que reiniciará el universo de esta franquicia en el cine. Parece que los fans todavía no han quedado muy convencidos por esta nueva propuesta, pero con suerte, su más reciente teaser tráiler tal vez te haga cambiar de opinión.

“La maldad no puede ser contenida. Mira el Nightmare Tráiler para Resident Evil: Welcome To Raccoon City ahora. Exclusivamente disponible en salas de cine el 24 de noviembre.”

Evil can’t be contained. 🧟‍♂️

Watch the Nightmare Trailer for #ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity now. Exclusively in movie theaters November 24. ⚠️ pic.twitter.com/VVPzXsoeZp — Resident Evil (@ResidentEvil) November 4, 2021

Welcome To Raccoon City será la primera de dos películas, las cuales adaptarán los acontecimientos de Resident Evil 1 y 2 respectivamente. Todavía no sabemos cuándo es que vaya a salir esta segunda parte, además de que sus productores evidentemente van a monitorear de cerca la recepción de esta primera película, tanto en la taquilla como con los fans.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City llegará a salas de cine el próximo 24 de noviembre.

Nota del editor: Todavía no estoy cien por ciento convencido por esta película. A pesar de que será una adaptación mucho más fiel que las anteriores, hay algo que no me termina por cuadrar de Welcome to Raccoon City. Espero equivocarme.

