Reporte: Joker 2 será un musical… con Lady Gaga

Hace una semana muchos se entusiasmaron al saber que el guión de Joker 2 ya estaba terminado, siendo así una secuela directa de la película que gustó a todo el mundo en el 2019. Sin embargo, en esta ocasión podrían haber algunos cambios que no sean del agrado de todos, ya que la cinta estaría dando un giro total a su género dentro del cine.

Se reporta que Lady Gaga se encuentra en las primeras conversaciones para protagonizar junto a Joaquin Phoenix la creación del director Todd Phillips, y no hay que olvidar que Phoenix aún no está contratado. Esto a pesar de que se muestra una foto de este leyendo el guión, no significa que Warner Bros. Pictures y él ya han llegado a un acuerdo final.

En cuanto a la participación de Gaga, los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto, pero podría tratarse de Harley Quinn, psiquiatra quien se enamora de él y se convierte en su compañera y socia en el crimen. Además, como está ubicada en un universo alterno al de cintas como Suicide Squad, se justifica que no sea Margot Robbie.

Pero eso no es todo, pues las fuentes de medios como The Hollywood Reporter aseguran que la cinta se trataría de un musical, después de todo la contratación de Lady Gaga va encaminada hacia dicho rumbo. Ella ha estado en películas como Nace una Estrella, por lo que la cantante y actriz ya tiene el terreno medido hablando de proyectos de este tipo.

La confirmación por parte de Warner Bros. Pictures aún no sale a la luz.

Vía: The Hollywood Reporter