Trágicamente, parece que las oficinas de Ubisoft Montréal ubicadas en Saint Lauren han sido secuestradas por un grupo armado. De acuerdo con autoridades locales, varios empleados de la compañía han sido forzados a permanecer dentro de las oficinas desde la madrugada de hoy, mientras que un cuerpo policíaco ya rodea las instalaciones para lidiar con la situación.

De acuerdo con Yara El Soueidi, escritora para Cult MTL, hay gente dentro del edificio escondiéndose bajo sus escritorios:

En Twitter, usuarios reportan haber visto policías con el arma de fuera mientras varios de los empleados de Ubisoft van saliendo del edificio:

Being told there’s a hostage situation (?) somewhere on Saint-Laurent between Maguire and Saint-Viateur.

Saw cops with guns drawn as people came out of a Ubisoft building with their hands up… pic.twitter.com/dtSnNtaKvV

— jesse dube-smith (@jesseds) November 13, 2020