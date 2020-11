FIFA 21 fue el juego más vendido en octubre de 2020

Con octubre ya en el pasado, es momento de conocer cuál fue el juego más vendido en el último mes en Estados Unidos. Para la sorpresa de casi nadie, FIFA 21 se posicionó como el título más popular durante los pasados 31 días.

Gracias al más reciente reporte del NPD Group, se ha revelado que FIFA 21, entrega que salió a la venta el pasado 5 de octubre, se ha posicionado como el juego más vendido del último mes. Después de este título de EA, nos encontramos a Watch Dogs: Legion, NHL 21 y Mario Kart Live: Home Circuit en el tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.

En cuanto a las ventas generales del año, Call of Duy: Modern Warfare y Animal Crossing: New Horizons siguen en los primeros dos lugares. El mayor cambio que se presentó durante octubre, es que The Last of Us Part II bajó a la cuarta posición, mientras que Madden NFL 21 ahora ocupa el tercer puesto.

En temas relacionados, el Nintendo Switch rompió un récord de ventas en Estados Unidos el mes pasado. De igual forma, así se ve la versión next-gen de FIFA 21.

Vía: Matt Piscatella