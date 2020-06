Remedy llevará Control a PlayStation 5 y Xbox Series X

Durante los primeros meses de vida del PlayStation 5 y Xbox Series X, parte del catálogo de estas consolas estará conformado por relanzamientos de los mejores juegos de esta generación.Tal es el caso de GTA V, el cual confirmó su llegada a la próximo consola de Sony en 2021. Ahora, Remedy Entertainment no se quiere quedar atrás, y ha anunciado que Control estará disponible en hardware next-gen.

Por medio de un tweet, Remedy Entertainment ha revelado que tienen planeado llevar Control, uno de los juegos más amados de 2019, ha PlayStation 5 y Xbox Series X. Por el momento se desconoce cuándo sucederá esto, o si la actualización al nuevo hardware será gratuita.

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020