Resident Evil VIII tendrá un mayor enfoque en la acción

Después de meses de rumores, Capcom confirmó el día de hoy la existencia de Resident Evil VIII Village. Aunque no se mencionó durante la presentación The Future of Gaming, este juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y PC en algún punto de 2021. Afortunadamente, más información ha salido a la luz desde entonces.

Para comenzar, la octava entrega numérica hará uso de la nueva versión del RE Engine, el cual vimos en el remake de Resident Evil 3, aunque no dudamos que un par de mejoras sean integradas. De igual forma, el juego tendrá un mayor énfasis a la acción, sólo esperemos que no termine en secciones estilo Resident Evil 6.

Resident Evil VIII hará un gran uso del poder de las SDD, y no contará con pantallas de carga. Otro de los rumores confirmados es que la historia de Village se desarrolla años después de los sucesos de RE7 y tomamos el control de Ethan una vez más. Por último, el inventario que hemos visto en RE7 y los remakes de RE2 y RE3, ya no estará presente, en su lugar tendremos un nuevo sistema, muy parecido al de Resident Evil 4.

Más información sobre este juego será revelada en agosto, probablemente durante Gamescom. Puedes checar el tráiler de revelación de Resident Evil VIII Village aquí.

Vía: Residnet Evil