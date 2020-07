Remaster de Kingdoms of Amalur tendrá nueva expansión en 2021

Anteriormente, se creía que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning llegaría a consolas actuales en agosto, pero ese no es el caso. Esta remasterización debutará en PS4 y Xbox One el próximo 8 de septiembre, además de que también recibirá una nueva expansión en 2021 conocida como Fatesworn. Aquí puedes ver el tráiler que acompaña a ambos anuncios.

La versión estándar del juego tendrá un costo de $39.99 dólares, mientras que la Fate Edition, que incluirá la expansión previamente mencionada, costará $54.99 dólares.

Este material CGI está acompañado por una descripción que destaca “un apartado visual mejorado, gameplay refinado y nuevo contenido”. El contenido en cuestión se trata evidentemente de Fatesworn. Se dice que este DLC hablará más sobre el futuro de el Fateless One. La mala noticia es que deberás pagar por dicha expansión, pero los fans de este RPG sin duda apreciarán el nuevo contenido.

Fuente: Kingdoms of Amalur