Reggie Fils-Aimé comparte un emotivo mensaje para Satoru Iwata

Como recordarán, el pasado 11 de julio marcó el quinto aniversario de la muerte de Satoru Iwata, quien fuera presidente de Nintendo desde el año 2002 y llevaba en la compañía desde 1980. Durante ese día, cientos de personas compartieron una anécdota o mensaje para recordar a Iwata. Uno de estos fue Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America.

Por medio de su cuenta de Twitter, Reggie habló un poco sobre la relación con Iwata y el impacto que tuvo en su vida. Esto fue lo que comentó Reggie:

Five years ago my boss, mentor and friend #SatoruIwata passed away. His words and creations touched so many of us. I continue to think about him every day. pic.twitter.com/QbJzjePHjM

