Checa el final que pudo haber tenido la película original de X-Men

2020 marca el 20 aniversario de la primera película de X-Men. Esta cinta fue la base para todas las cintas de héroes que tenemos hoy en día. De igual forma, nos ofreció los actores definitivos para personajes como Wolverine, Profesor X y Magento. Sin embargo, el largometraje casi tiene un final completamente diferente del que vimos en pantalla.

La película culminó con una batalla, en donde los X-Men buscaban la forma de salvar a Rogue y frustrar los planes de Magneto. Sin embargo, el corte original no involucraban el sacrificio emocional de Logan para salvar a Rogue al final, sino que el enfoque estaba en solamente salvar las vidas de todas las personas que hubieran muerto.

De esta forma Brandon Katz describe el final original en una reporte en conmemoración del 20 aniversario de la película:

“El corte original tenía el mismo marco básico: Magneto usando el poder de Rogue para infectar a la ciudad de Nueva York con el virus mutante. Pero pronto se dieron cuenta de que ‘matar sin nombre’, a neoyorquinos sin rostro con los que el público no tiene conexión no resobana exitosamente, debido a que no provocaba el peligro emocional que el momento exigía. En las nuevas tomas, reposicionaron el clímax para girar alrededor de Logan y los X-Men luchando contra Magneto para salvar a Rogue.

Al hacerlo, el aislado y dañado Wolverine, el protagonista facto de la película, encuentra la redención y un mínimo de paz interior. Como Donner enfatizó durante la producción, estos personajes necesitaban sentirse reales. Un solitario que finalmente encontró un hogar y una familia después de décadas de rechazo fue exactamente el tipo de conclusión que necesitaba la película”.