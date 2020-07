La película de Just Cause ya tiene director

Por razones que no terminamos de entender, las grandes productoras de Hollywood siguen insistiendo con llevar a los videojuegos a la pantalla grande. Es muy difícil que una de estas adaptaciones tenga buenos resultados en taquilla, y con la crítica ni se diga, pero por extrañas razones parece que los estudios simplemente no pueden dejar de crearlas. Ahora, es turno de llevar Just Cause al cine, y el proyecto ya encontró a su director.

De acuerdo con un reporte de Deadline, Michael Dowse será el encargado de dirigir este próximo largometraje. Dowse es conocido por su trabajo como director en la película de Coffee & Kareem and Stuber, y acompañara a Derek Kolstad, quien trabajará en el guión de esta adaptación. Kolstad fue el guionista para las películas de John Wick, así que esperamos pueda hacer un buen trabajo con este nuevo proyecto.

Aunque los detalles concretos sobre la trama siguen siendo un misterio, se ha confirmado que Rico Rodríguez, protagonista de los videojuegos, también será el protagonista de la adaptación cinematográfica, pero no estará solo, pues también hay planes de introducir un personaje femenino que acompañará a Rico en esta nueva aventura.

Fuente: Deadline