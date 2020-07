Bloodborne, Ghost of Tsushima y God of War tendrán figuras Funko POP!

Los Funko POP! son unas de las piezas de colleción más populares del mercado actualmente. Aunque su diseño tal vez no sea del agrado de muchas personas, que una IP tenga una figura de esta compañía es un sinónimo de éxito y reconocimiento. Ahora, un par de franquicias de Sony contarán con sus propios Funk POP!

Recientemente, la compañía responsable de estas figuras ha revelado una colaboración con Sony para ofrecerle a los jugadores la oportunidad de obtener una pieza de colección de las series de Bloodborne, Ghost of Tsushima y God of War.

Funko and PlayStation collaborate to present the Funko line inspired by PlayStation characters! Pre-Order Now! https://t.co/2ml0hQsbDo #Funko #FunkoPop #PopVinyl #Playstation pic.twitter.com/DNZWydxC3w

— Funko (@OriginalFunko) July 14, 2020