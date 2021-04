Reestructuración de Sony Japan Studio provocó el despido de varios importantes desarrolladores

Hace un par de meses, PlayStation confirmó que Sony Japan Studio estaría llevando a cabo una reestructuración interna, aunque en su momento, se desconocía exactamente qué implicaba esto. Bueno, tras el despido de múltiples e importantes desarrolladores, parece que este talentoso equipo se está desintegrando poco a poco.

Tan solo el día de ayer se confirmó la salida de Shunsuke Saito, director de arte en Gravity Rush 2. Ahora, Gavin Moore, director de Demon’s Souls para PlayStation 5, también anunció que ya no estará formando parte de Japan Studio:

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

— gavin moore (@GavinmGavin) April 1, 2021