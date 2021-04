Como parte del April’s Fools Day, LEGO anuncia nuevos “ladrillos inteligentes”

LEGO es una de la compañía de juguetes más grandes del mundo y por supuesto, no podían desperdiciar la oportunidad para sumarse a los festejos por el April’s Fools Day. Como parte de una broma, la empresa anunció que estarán lanzando un nuevo set de “ladrillos inteligentes” para que no tengas que volver a sentir el dolor de pisarlos.

Never step on a LEGO brick again! SmartBricks, coming soon… pic.twitter.com/enRuvdGYjP

— LEGO (@LEGO_Group) April 1, 2021