Reddit añadirá subforos pagos

La autoproclamada “página frontal del Internet”, Reddit, ha anunciado que implementarán subforos (llamados subreddits en la jerga de la página) pagos en el futuro cercano. La compañía habló de esta y otras nuevas funciones en su reciente Reddit Ask Me Anything, una sesión de preguntas y respuestas que la empresa efectúa cuatro veces al año.

“Es un proyecto en curso, pero pronto estará disponible”, explicó Steve Huffman, CEO de Reddit. “Estamos trabajando en ello”. Si bien Huffman aseguró que la funcionalidad llegará a la plataforma este año, no dio fechas específicas ni detalles de cómo funcionarían.

Los subreddits son comunidades temáticas dentro de la página donde los usuarios pueden compartir contenido y participar en discusiones relacionadas con un tema específico. Cada uno se identifica con un nombre único precedido por “r/”, como, por ejemplo, “r/technology”.

Los usuarios pueden unirse a los subreddits para ver y contribuir con publicaciones, comentarios, enlaces e imágenes. Abarcan una amplia variedad de temas, desde noticias y entretenimiento hasta intereses específicos como cocina, deportes y tecnología. Los moderadores, que son voluntarios, se encargan de mantener el orden y hacer cumplir las reglas de cada comunidad.

La llegada de subreddits pagos podría cambiar la dinámica de la plataforma al introducir una barrera económica para acceder a ciertos contenidos o funciones. Esto podría impactar la participación y el crecimiento de algunas comunidades, pero también ofrecer beneficios como contenido exclusivo, mayor calidad en las discusiones y mejor moderación, lo que atraerá a usuarios dispuestos a pagar por una experiencia mejorada.

Vía: Reddit