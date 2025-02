Nintendo admite que las ventas no alcanzaron las expectativas

En estos momentos las noticias de Switch 2 son lo que tiene más atentos a los fanáticos de Nintendo, puesto que aún falta más de un mes para la presentación total de la consola, por lo que en estos momentos la empresa japonesa se está centrando en hablar de la consola actual y sus ventas. Y con esto en mente, se reportó de forma reciente algunos resultados financieros que se pueden considerar como agridulces hasta cierto punto.

Se ha reportado una significativa caída en las ventas de hardware y software durante los primeros nueve meses del año fiscal que concluye el 31 de diciembre de 2024. Las ventas de la consola disminuyeron un 30.6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas de software bajaron un 24.4 %. La compañía atribuyó esta reducción a las altas cifras de 2023 impulsadas por títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder. A pesar de estos factores, la caída fue mayor de lo esperado, lo que ha llevado a Nintendo a ajustar sus previsiones para el resto del año fiscal.

El rendimiento de Switch ha estado en declive desde hace varios años, pero la magnitud de esta última caída ha superado las proyecciones de la compañía. Sumado a un tipo de cambio desfavorable con el dólar estadounidense, por lo que la empresa ha reducido su estimación de ingresos netos para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025. Ahora espera ingresos de 1.19 billones de yenes (aproximadamente 8.1 mil millones de dólares), lo que representa una reducción del 7 % respecto a sus previsiones anteriores. Asimismo, ha ajustado su estimación de ganancias netas a 270 millones de yenes (1.8 millones de dólares), un 10 % menos de lo previsto.

A pesar de las cifras a la baja, Nintendo ha logrado éxitos con algunos de sus lanzamientos recientes. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vendió 3.91 millones de copias, una cifra destacable aunque inferior a los récords de entregas previas de la saga. Por otro lado, Super Mario Party Jamboree registró un sólido desempeño con 6.17 millones de copias vendidas. Además, Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo un fenómeno de ventas con 5.38 millones de unidades adicionales en los últimos nueve meses de 2024, alcanzando un total acumulado de 67.35 millones de copias.

La Nintendo Switch ha alcanzado los 150.86 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento, acercándose al récord histórico de DS, que logró 154 millones de ventas. Sin embargo, todavía es incierto si logrará superar a las 160 millones de consolas vendidas de PlayStation 2. Con el mercado ya esperando la llegada de la Switch 2, el futuro inmediato podría indicar que se quedó en un sólido tercer lugar.

Vía: Eurogamer