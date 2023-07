Recrean personaje de Smash Bros. en Tears of the Kingdom

Desde el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mayo, jugadores de todo el mundo han estado utilizando la habilidad Ultrahand para crear obras de arte realmente maravillosas, desde mechas gigantes hasta dispositivos de tortura de Korok.

Sin embargo, esta última creación tiene que ser nuestra favorita hasta ahora, porque no es otra que la Mano Maestra de la franquicia Super Smash Bros.

Normalmente mostrado como un “jefe final” durante el segmento para un solo jugador de Smash Bros., la Mano Maestra es literalmente una mano flotante que ataca al jugador con una variedad de movimientos únicos, incluyendo misiles, rayos láser y, bueno… sus dedos. La Mano Loca, una alternativa más errática a la Mano Maestra, también suele aparecer junto a su hermano diestro.

¿No hay realmente fin a la creatividad que está floreciendo dentro de Tears of the Kingdom? Ciertamente esperemos que no. Porque a casi dos meses de su lanzamiento, es increíble que el juego siga dando de qué hablar y se ve que esto no va a parar pronto.

Nos encanta especialmente cómo el jugador ha replicado perfectamente el ataque láser de la Mano Maestra, y la música y los efectos de sonido que lo acompañan son simplemente maravillosos.

Pronto necesitaremos ver una pelea entre la Mano Maestra y un Mecha Korok. Hagamos que suceda.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Me hace muy feliz que los juegos tengan tanto valor de rejugabilidad y que la gente siga adictos con ellos a pesar de haber completado la campaña principal.