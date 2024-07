Reafirman que habría nuevo God of War ambientado en Egipto

Desde hace algún tiempo se ha comentado que Santa Monica Studio de PlayStation ya está trabajando en su siguiente proyecto, y ese sería un nuevo God of War, solamente que esta vez los personajes tal cual los conocemos de esta nueva era se estarían tomando una especie de descanso para volver con un Kratos menos experimento. Lo más llamativo, es que la próxima misión se desarrollaría en Egipto, al menos eso es lo que se logra mencionar entre los medios de comunicación.

Según lo mencionado por insiders, debido a una nueva lista de trabajo ya se sabe que están haciendo un nuevo título del personaje que inició su camino en el PlayStation, solo que no va a continuar la línea de tiempo Nórdica, sino que será una precuela antes del nacimiento de Atreus. En la cual deberá derrotar presuntos dioses de la talla de Anubis y algunos más de la cultura Egipcia.

God of War Egypt

Sony Santa Monica is working on more God of War based off job listings

People are hoping it’s God of War Egypt showcasing Kratos’… pic.twitter.com/JJIPQTPu3B

— TCMFGames (@TCMF2) July 18, 2024