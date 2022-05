Ray Liotta, actor de Goodfellas, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy se ha revelado que Raymond Allen Liotta, mejor conocido como Ray Liotta, ha fallecido a la edad de 67 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el actor murió durante la noche en República Dominicana, donde estaba grabando la película de Dangerous Waters.

Deadline ha señalado que por el momento no hay una razón de muerte. Liotta es reconocido por su papel como Henry Hill en Goodfellas, película de Martin Scorsese que lo lanzó al estrellato. Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Karsen Liotta, su única hija, o Jacy Nittolo, con quien se iba a casar.

Pese a que Liotta es reconocido principalmente por Goodfellas, el actor trabajó en varios proyectos previos a su participación en la cinta de Scorsese. Aunque durante los primeros años del siglo XXI no apareció en películas o series tan reconocidas, en los últimos años ha aparecido The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move, y más proyectos de alto nivel.

Por el momento se desconoce qué sucederá con Dangerous Waters, película que estaba grabando actualmente. De igual forma, considerando que su muerte se llevó a cabo mientras dormía, es posible que las causas fueran naturales en esta ocasión. Sin duda alguna, una gran pérdida para Hollywood.

Que en paz descanse, Raymond Allen Liotta

Nota del Editor:

Ray Liotta es un gran actor. Aunque no soy un gran conocedor de su carrera, su participación en Goodfellas y Marriage Story son algunas de las actuaciones más recordadas de proyectos de alto nivel. Una lástima perder a alguien tan talentoso a esta edad.

Vía: Deadline