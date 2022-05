Oreo y Ritz anuncian nueva colaboración

Combinar comida no es algo nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas mezclas son más y más raras. En papel, algo puede sonar delicioso, y en la práctica ser asqueroso, aunque el caso contrario también es posible. Ahora, el día de hoy se ha revelado algo que no muchos creían posible, una unión entre Oreo y Ritz.

Por medio de sus redes sociales, el día de hoy se reveló que estas dos compañías se han unido para crear una galleta que se posiciona para ser la perfecta combinación entre lo dulce y lo salado. Aquí se nos ofrece la clásica galleta de chocolate y crema, junto con mantequilla de maní y una galleta salada.

50% sweet, 50% salty, 100% 🤤 1000 packs. Available 5/26 at 12pm ET. Be there or be salty. #RITZxOREO pic.twitter.com/c4hD7uj1dz

— OREO Cookie (@Oreo) May 24, 2022