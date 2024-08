Lamentablemente, se ha dado a conocer que Rachael Lillis, quien le dio vía a Misty, Jessie y múltiples pokémon en el doblaje al inglés del anime de Pokémon, falleció el pasado 10 de agosto de 2024 tras una lucha contra el cáncer de mama.

Lillis fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de este mismo año, y Laurie Orr, su hermana, abrió una campaña de GoFundMe, con la cual planean cubrir sus gastos médicos. Fue por medio de esta plataforma que Orr reveló la muerte de su hermana hace solo unos días. Esto fue lo que comentó al respecto:

Además de Misty y Jesse, Lillis también se encargó de prestar su voz para Jigglypuff, Vulpix, Venonat, y Goldeen en Pokémon. Junto a esto, la actriz también se encargó de interpretar a Princess Charlotte en Berserk, Haruka en Midori Days, Dr. Reese Drake en Dinosaur King, Amy en Bakuman, Mito Freecss y Cocco en Hunter x Hunter, y más. Esto fue lo que comentó Veronica Taylor, la voz original de Ash Ketchum en este doblaje, al respecto:

We all know Rachael Lillis from the many wonderful roles she played. She filled our Saturday mornings and before/after school hours with her beautiful voice, her terrific comic timing, and her remarkable acting skills. #RachaelLillis pic.twitter.com/XOjFqY0C1L

— Veronica Taylor (@TheVeronicaT) August 12, 2024