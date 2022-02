Después de varios retrasos, el día de hoy finalmente se está lanzando Dying Light 2 para la actual y pasada generación de consolas. Aquí en Atomix ya puedes encontrar nuestra reseña sobre su versión de PlayStation 5, pero ¿qué tal corre en las demás plataformas, incluyendo PS4 y Xbox One? Pues el más reciente análisis técnico de Digital Foundry nos ofrece un buen panorama.

En PS5 y Xbox Series X|S el juego cuenta con tres diferentes opciones de rendimiento: Performance, Quality y Quality Ray Tracing. La primera de ellas nos ofrece una experiencia en 1080p a 60FPS, mientras que la segunda sube la resolución a 4K con 30FPS, y la última añade ray tracing a 30FPS. Estos tres modos funcionan bastante bien, aunque en Performance se nota más pop-in de texturas y objetos que en los demás modos.

Dying Light 2 sufre en sus versiones de pasada generación, ya que en los modelos base de PS4 y Xbox One, el juego se mantiene a 1080p y 30FPS sin la posibilidad de ajustar estas configuraciones. Las cosas lucen un poco mejor en PS4 Pro y Xbox One X, pero sigue siendo una experiencia bastante diluida. La buena noticia es que no estamos frente a un desastre nivel Cyberpunk 2077, y en teoría, no deberás tener muchos problemas si decides jugarlo en alguna de estas consolas.

Nota del editor: En PS5 la verdad es que no he tenido tantas broncas técnicas como anticipaba, y aparentemente, el parche día uno soluciona muchos de ellos. Afortunadamente el producto final resultó ser más estable de lo que esperábamos en consolas de pasada generación, lo cual siempre es una gran noticia.

Via: Digital Foundry