Euphoria tendrá una tercera temporada

Mientras que esperamos al siguiente episodio de Euphoria, HBO ha confirmado que una tercera temporada de esta aclamada serie ya está en desarrollo. Esto no debería ser una gran sorpresa. La primera parte fue un éxito con la crítica, obteniendo una sólida base de fans, y los últimos capítulos han dominado gran parte de la conversación en Twitter y otras redes sociales.

Considerando que la segunda temporada aún no termina, los detalles relacionados con la historia, así como los actores que regresarán, aún no están disponibles. Sin embargo, es muy seguro que volvamos a ver a Zendaya y compañía en un futuro. Con tan solo tres episodios hasta el momento, la más reciente temporada ha logrado doblar el número de espectadores previamente registrados.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022