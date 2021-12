Fecha exacta para la llegada de The Batman a HBO Max

Ya no falta mucho tiempo para el estreno de The Batman, y esperemos que la pandemia no vaya a afectar todavía más su estreno en cines. La buena noticia es que la película también llegará eventualmente a HBO Max, y ya sabemos exactamente la fecha en que podrás disfrutarla a través de esta plataforma de streaming.

Como parte de una nueva entrevista con Vox’s Recode, Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, confirmó que The Batman estará disponible en HBO Max 46 días después de su lanzamiento en cines, es decir, llega a streaming el 19 de abril de 2022.

“Recuerda cuando las películas llegarían a HBO, que era entre ocho y nueve meses después de su lanzamiento en cines. The Batman estará disponible 46 días después en HBO Max. Se trata de un drástico cambio de cómo eran las cosas en 2016, 2017, 2018.”

Kilar reiteró que esta misma regla también se aplicará para otros proyectos de DC Comics, incluyendo Black Adam y The Flash, que llegarán a HBO Max seis semanas después de su estreno en cines. Según el ejecutivo, esto forma parte de su estrategia por atraer más suscriptores a la plataforma.

The Batman se estrenará en cines el 4 de marzo de 2022, y además de mostrarnos cómo eran los primeros años de Bruce Wayne como el vigilante de Ciudad Gótica, también conoceremos la historia de origen para Gatúbela.

Nota del editor: Definitivamente The Batman se perfila para ser una de las mejores películas del superhéroe en años recientes, y vaya que eso dice mucho. La trilogía de Christopher Nolan dejó la barra bastante alta y aunque la carrera de Ben Affleck como el justiciero fue muy corta, los fans quedaron muy satisfechos con su desempeño. Esperemos que Matt Reeves y Robert Pattinson logren destacar.

Via: ComicBook