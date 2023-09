Puedes ver los primeros 15 minutos de Sand Land gratis

Sand Land ya ha llegado a los cines en Japón, y se espera que la película de Toei Animation llegue a América del Norte en 2024. Con la historia creada por el maestro detrás de Dragon Ball, Akira Toriyama, la película ha lanzado varios tráilers y material promocional para dar a los fans un vistazo a esta historia centrada en un mundo desértico. Ahora, los primeros quince minutos de la película están disponibles en línea para brindarte una mejor idea de lo que te espera en la película centrada en el peculiar protagonista, Beelzebub.

Akira Toriyama tuvo esto que decir con el lanzamiento de la última película de anime centrada en Beelzebub y un mundo desértico:

“¡Muchas gracias a todos ustedes, increíbles fans, que ya han ido a ver la película de Sand Land! Aunque el número de espectadores en los cines aún no es tan alto como podría ser, ya hemos recibido algunas críticas muy positivas. Algunas personas encantadoras incluso han compartido que se sorprendieron al encontrarse profundamente conmovidas por la película. En particular, las alabanzas sobre los mechas que aparecen en SAND LAND se deben completamente al arduo trabajo del equipo de animación y a todos los que aún no han visto la película, están considerando ir a verla o dudan en ir a un cine: ¡No lo piensen demasiado! Realmente espero que todos tengan la oportunidad de ver esta película”.