Ps Store agrega un sistema para calificar juegos

Algo que usualmente PlayStation no pone a diferencia de Steam, es un apartado en el que el usuario puede poner lo que le ha parecido alguno de los juegos adquiridos en la tienda o hasta de forma física, por lo que uno no tiene la certeza de lo que va a probar al momento de hacer la compra. Sin embargo, parece que sto va a cambiar y parece que es con el fin de que no se hagan compras y luego devoluciones.

Según lo detectado por usuarios, pueden calificar a los juegos otorgando de 1 a 5 estrellas, esto para diferentes títulos de PS5 y también PS4, que por cierto, no se sabe realmente cuándo llegó la actualización, solo que pasó entre hoy y ayer. Y eso es algo bastante positivo, dado que así los desarrolladores tendrán retroalimentación por parte de los jugadores.

Para poder darle la calificación al producto, tan solo hay que entrar dentro de su ficha en la tienda de PlayStation y abajo del nombre aparecerá la opción para que el usuario le pueda dar su respectiva estrella. Eso sí, parece que no se menciona que previamente el usuario debió jugarlo para poder calificarlo, por lo que habría casos en el que pongan cosas negativas tan solo por ver un tráiler o algo similar.

Aún así, es un paso positivo para que la audiencia se exprese más de los juegos en una plataforma propia y no tener que recurrir de manera frecuente en Metacritic. Uno de los juegos que va a estrenar esta opción será ni más ni menos que Marvel’s Spider-Man 2 a finales del siguiente mes.

Vía: Push Square

Nota del editor: Así voy a poder calificar ciertos juegos para ayudar al promedio del jugador, siento que también pudieron poner apartado de comentarios pero tal vez sea un proceso más complejo que las estrellas.