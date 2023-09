¿Cómo protegerse de los ataques de los hackers?

“Amigos: no hagan caso si alguien les pide dinero a mi nombre. Me hackearon mi cuenta”, lamentablemente, cada día es más frecuente leer este tipo de mensajes en grupos de WhatsApp, posteos de redes sociales e incluso en pláticas de oficina o con amigos.

Hace años pensábamos que solo teníamos que cuidar que ningún virus entrara a nuestras computadoras y las dejara inactivas, sin embargo, con la expansión del internet, la sofisticación de la labor de los hackers y la cantidad de información personal sensible que proporcionamos digitalmente cada vez son más los factores que tenemos que tener en cuenta relacionados con nuestra seguridad digital.

Para protegernos en el ecosistema digital es importante que consideremos factores como:

– Un buen gestor de contraseñas

– Contar con Dark web monitoring

– SafeCame para PC

– Tener la posibilidad de hacer una copia de seguridad en la nube para PC • Control para padres

– Secure VPN

– Protección contra amenazas en tiempo real

– Supervisión de redes sociales

– Asistencia por robo de billetera

Lo anterior nos ayudará a evitar ser víctimas de fraude cibernético, entre otros tipos de delitos, el cual, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se refiere a las estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas por personas que aprovechan el desconocimiento o poco cuidado de las personas al usar servicios financieros en línea.

Entre las recomendaciones que da la Condusef para evitar ser víctima de fraudes y delitos cibernético están:

– Instalar en tu computadora o dispositivo móvil un buen antivirus.

– Al descargar aplicaciones, hazlo a través de tiendas y desarrolladores oficiales. • No dar clic o abril vínculos sospechosos.

– Tener en cuenta que empresas y bancos nunca solicitarán datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet cuando no seas tú quien inicie una operación.

Ahora que sabes que es totalmente necesario contar con una herramienta de antivirus, dado que estas nos suelen advertir sobre links de proveniencia maliciosa o archivos PDF que pueden pasar tal cual como un caballo de Troya, entre otras funciones. Y eso, se hace justo a cambio de una pequeña cuota, pues tener un dispositivo totalmente desprotegido es un riesgo muy alto.

Dentro de todos los prospectos que ofrecen sus planes de cuidado tenemos a Norton 360 , el cual ha implementado de forma reciente el paquete de Advanced, el cual va un paso más allá de lo que se puede obtener con un paquete sencillo. Y es que no solo se limita a cubrirnos de virus, dando un enfoque dirigido a evitar la suplantación de identidad en compras o redes sociales.

Aquí la lista de ventajas que tienes al adquirir este fabuloso plan:

– 10 equipos PC, Mac, tablets o teléfonos: Por lo que no solo tú estarás protegido, sino también tu familia, pues no podemos negar que este mundo tecnológico ya no es para personas adultas (eso sí, las opciones parentales son responsabilidad de los usuarios).

– Protección contra virus, software malicioso, ransomware y ataques de hackers: Esto es lo convencional, pero que siempre es infalible, ya que hasta simples correos pueden tener un link que pase a perjudicar a los usuarios.

– Promesa de Protección contra Virus, 100 % garantizada: Esto deja claro que ningún malware va a pasar desapercibido de Norton.

– Conexión VPN a Internet: Podrás poner una dirección para que la IP de internet no sea detectada y por ende, el domicilio queda totalmente en secreto para el ojo público.

– Control para padres: Los más pequeños de la casa pueden quedar expuestos ante cosas no propiamente infantiles, y precisamente Norton se asegurará de restringirlos y también cuidar su identidad en juegos en línea.

– Dark Web Monitoring: Esta es una de las nuevas funciones, la cual avisa al usuario si hay información de este distribuyéndose en la Dark Web. Claramente, se dará un seguimiento para poder borrar estos datos y que no lleguen a nadie ajeno.

– Soporte para la restauración de identidad: El usuario se puede poner en contacto con el servicio a cliente en caso de que su identidad se vea comprometida. Aquí se le da asesoría para salir de estos incidentes.

– Asistencia por robo de billetera: En caso de que la persona haya sido robada, se le explicará sus pasos a seguir según la necesidad, ya sea con los números correspondientes para cancelar la tarjeta de crédito, o bloquear accesos a puertas de hoteles y demás que tengan como llave precisamente una tarjeta.

– Supervisión de redes sociales: Otra de las nuevas funciones es la supervisión de redes, la cual avisa de cualquier acto sospechoso en el que alguien haya querido acceder varias veces sin tener la contraseña. Eso evita básicamente que la persona sufra de suplantación de identidad.

– Copia de seguridad en la nube para PC con 100 GB disponibles: El usuario cuenta con estos GB disponibles en la nube para hacer respaldos y que por alguna razón no tenga a la mano un disco duro extraíble.