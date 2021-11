Marvel’s Eternals ya se encuentra disponible en casi todos los países del mundo. Días antes de que se estrenara esta película, se reveló que Arabia Saudita, Catar y Kuwait no la estarían exhibiendo, esto después de que Disney se negará a eliminar ciertas escenas con contenido LGBQT+. Bueno, algunos de sus protagonistas no se tomaron esto con calma, y ya se han pronunciado al respecto.

En particular, fue Angelina Jolie, quien da vida a Thena en la cinta, que respondió con lo siguiente:

“Aún no entiendo cómo vivimos en un mundo donde todavía hay gente que no puede ver a la familia de Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Que alguien se sienta enojado por esto, amenazado, no lo apruebe o no lo aprecie es ignorante.”