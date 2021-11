Denuvo, una eficaz herramienta anti-cheat para PC, también fue la causante de que cerca de 10 juegos no funcionaran el pasado fin de semana. Específicamente, fue este domingo 7 de noviembre cuando un montón de usuarios reportaron que muchos de sus títulos no estaban ni siquiera cargando, y parece que la culpa la tuvo este controversial sistema.

Estos usuarios reportaron que encontraban el siguiente mensaje al tratar de abrir ciertos juegos:

“No se puede conectar con el servidor, revisa tu conexión a internet y haz clic en reintentar”.

Pero, ¿de qué juegos estamos hablando? Pues tenemos a cosas como Yakuza: Like a Dragon, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, Wolfenstein: Youngblood, Persona 4 Golden y más. Como puedes ver, la gran mayoría de estos títulos son single-player, por lo que fue realmente frustrante para los jugadores el no poder ni siquiera abrirlos.

Un vocero de Denuvo declaró lo siguiente para el portal PC Gamer:

“Un dominio de Denuvo estaba inaccesible ayer por la tarde. El problema se solucionó después de que nos notificaran desde nuestro control automático del sistema. Después de la corrección, no hubo restricción o limitación alguna para los jugadores. Denuvo trabaja para implementar mejoras adicionales para evitar tal tiempo de inactividad en el futuro.”

Esta no sería la primera vez que Denuvo ha presentado problemas, pues como te decía al inicio de la nota, usuarios reportan que este tipo de tecnología afecta drásticamente el rendimiento de algunos juegos en donde parecería que ni siquiera es necesario tenerla activada.

Nota del editor: Aunque no cabe duda alguna que la PC es una de las mejores plataformas en donde jugar, también es donde encontramos un montón de problemas en cuanto a gaming. Muchos juegos no siempre llegan optimizados para esta plataforma, e incluso si tienes una máquina capaz de correrlos, a veces es todo un dolor de cabeza tener que hacer los ajustes correspondientes.

